Apple senkt Umsatzerwartung für Weihnachtsgeschäft deutlich

Das vergangene Weihnachtsgeschäft ist für Apple deutlich schlechter gelaufen als erwartet. Der iPhone-Konzern senkte die Umsatzprognose für die vergangenen drei Monate.



Während zuvor 89 bis 93 Milliarden erwartet worden waren, beläuft sich die Prognose nun auf 84 Milliarden Dollar. Die Korrektur gehe vor allem auf die schlechteren iPhone-Verkäufe in China zurück, betonte Konzernchef Tim Cook in einer Mitteilung am Mittwoch. Apple habe die wirtschaftliche Abschwächung in dem Markt unterschätzt.