Apple sichert sich Produktionsstudio A24

Die Produktion von eigenen Inhalten ist für Streaming-Anbieter mittlerweile Alltag geworden – da Apple nun auch auf diesem Sektor nachziehen will, wird das Filmstudio A24 auf mehrere Jahre verpflichtet.



Nachdem Konkurrent Amazon mit der FireTV-Hardware die Technik und über Prime die entsprechenden Inhalte aus einem Guss liefert, reagierte Apple im Kampf um den Digitalmarkt mit der Ankündigung, ebenfalls eigene Inhalte produzieren zu wollen. Nun hat man auch den passenden Partner hierfür gefunden.