Apple siegt, Qualcomm verliert

Eine Schlappe für Qualcomm in Münchner Patentverfahren gegen Apple. Die Richter sehen keine Patentverletzung seitens Apple. Aber Qualcomm gibt nicht auf.



Der Chipkonzern Qualcomm hat in seinem Patentkonflikt mit Apple das erste von mehreren Verfahren in Deutschland verloren. Das Münchner Landgericht entschied am Donnerstag, dass der iPhone-Konzern das Qualcomm-Patent, bei dem es um eine Technologie des Chip-Designs geht, nicht verletzt habe.