Apple stellt neue TV-App vor

Apple hat am Donnerstag seine neue TV-App präsentiert. Sie soll einen vereinheitlichten Zugang zu TV-Inhalten und Filmen über Apple TVs, iPhone und iPad bieten.



Für Apple TV, iPad und iPhone gibt es jetzt eine neue TV-App. Apple stellte die Anwendung am Donnerstag vor. Sie soll es Usern gleichermaßen ermöglichen auf TV-Sendungen und Filme zuzugreifen und neue Inhalte entdecken zu können. Zentrale Funktionen sind etwa eine "Watch Now" und eine "Up Next"-Funktion. Auch die Integration von "Siri" wurde verbessert.