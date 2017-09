Apple und Amazon buhlen um James Bond

Mit Apple und Amazon mischen sich zwei weitere Kandidaten ins Wettbieten um den Vertrieb von James-Bond-Filmen. Das könnte den Preis in die Höhe treiben.



Die Online-Schwergewichte Apple und Amazon mischen nach Informationen des Branchenblatts "Hollywood Reporter" im Feilschen um einen Vertriebsdeal für künftige James-Bond-Filme mit. Sie seien bereit, mindestens genauso viel auszugeben wie das Hollywood-Studio Warner Bros., das aktuell als Favorit gehandelt werde, schrieb "Hollywood Reporter" am Mittwoch. Sony, das bis 2015 den Kinovertrieb für die Filme über Agent 007 verantwortete, habe sich ebenso erneut darum bemüht wie auch die Konkurrenten Universal und Fox.