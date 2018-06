Apple verkauft HomePod jetzt auch in Deutschland

Der neue Apple-Lautsprecher, der HomePod, hat seinen Weg über "den großen Teich" gefunden. Ab heute kann das kabellose Gerät auch bei uns erstanden werden.



Das Unternehmen mit dem Apfel-Logo wirbt mit seinem neusten Geräte-Zuwachs. Der Grund: Der HomePod ist jetzt im deutschen Handel erhältlich. Was kann der Lautsprecher?