Apple wächst: Neues iPhone kommt doch rechtzeitig

Der Sommer ist traditionell eine schwierigere Zeit fürs Apple-Geschäft: Viele Kunden warten schon auf das nächste iPhone. In diesem Jahr kommt Apple gut durch diese Zeit - auch weil es beim Sorgenkind iPad wieder aufwärts geht.



Apples optimistische Prognose für das laufende Quartal deutet darauf hin, dass ein neues iPhone wie zuletzt gewohnt bis Ende September auf den Markt kommen wird. Die Erwartung und die jüngsten Quartalszahlen ließen die Apple-Aktie nach US-Börsenschluss am Dienstag um mehr als sechs Prozent steigen. Zuletzt war spekuliert worden, das nächste iPhone könne wegen technischer Komplexität später kommen.



Im vergangenen Quartal konnte Apple Umsatz und Gewinn deutlich steigern, weil auch andere Geschäftsbereiche neben dem iPhone zu dem Wachstum beitrugen. Apple verkaufte im vergangenen Quartal gut 41 Millionen seiner Smartphones - zwei Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Damit kann der Konzern die Verkäufe nach einer Schwächephase im vergangenen Jahr wieder steigern - auch wenn viele Kunden bereits auf das nächste Modell warten.



Apple verdiente in dem Ende Juni abgeschlossenen dritten Geschäftsquartal 8,72 Milliarden Dollar (7,4 Mrd Euro). Das war ein Plus von rund zwölf Prozent im Jahresvergleich. Die Geldreserven von Apple wuchsen nun auf 261,5 Milliarden Dollar an. Über 90 Prozent davon befinden sich außerhalb der USA.