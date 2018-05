Apple will Video-Abos über TV-App verkaufen

Amazon bekommt Konkurrenz: Zum ersten Mal plant Apple, Abonnements für bestimmte Videodienste direkt über seine TV-App zu verkaufen.



Anstatt die Nutzer zu bitten, sie über Apps zu abonnieren, die individuell aus dem App Store heruntergeladen werden müssen, sollen Nutzer künftig Video-Abos direkt über eine TV-App kaufen. Das berichtet "Bloomberg".