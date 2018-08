Apple will einen Artikel der "New York Times" zur Serie machen

Apple hat die Serien-Rechte an einem "New York Times"-Artikel erstanden. In "Losing Earth" wird der Klimawandel thematisiert.



"Vor 30 Jahren hätten wir die Erde fast gerettet", so beschreibt der vom Putlitzer Center geförderte Artikel des Autors Nathaniel Rich behandelt die Dekade von 1979 bis 89. In dieser Zeit wurden die ersten Vermutungen über den von Menschen verursachten Klimawandel in die politischen Entscheidungsgremien getragen. Meldungen zu diesem Thema

In nicht weniger als knapp über 30.000 Wörtern lässt Rich eine Gruppe von Wissenschaftlern, Politikern und Aktivisten versuchen den Klimawandel Einhalt zu bereiten, vor seinen Gefahren und Auswirkungen zu warnen, als auch Lösungen auf die Agenda zu setzen.



Für den Artikel hatte Rich knapp 18 Monate lang recherchiert und über einhundert Interviews geführt. Die geplante Serie soll nun von Anonymous Content produziert werden. Autor Nathaniel Rich wird als ausführender Produzent die Serie mitgestalten.



Die Serie ist gedacht für den geplanten Einstiegs Apples auf dem Streaming-Markt - wahrscheinlich im kommenden Jahr.