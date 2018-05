Apples HomePod kommt am 18. Juni nach Deutschland

Apple wird den Verkauf seines vernetzten Lautsprechers HomePod in Deutschland am 18. Juni starten. Damit erfüllt der Konzern gerade noch die Ankündigung, das Gerät im Frühjahr nach Deutschland zu bringen.



Zumindest, wenn man vom kalendarischen Frühling ausgeht, der mit der Sommersonnenwende am 21. Juni endet, ist Apple seiner eigenen Vorgabe gerecht geworden. Auch wenn die Temperaturen momentan schon eher sommerlich daher kommen. Zusammen mit Deutschland kommt der HomePod auch in Frankreich und Kanada auf den Markt.