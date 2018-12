"Aquaman": Comicverfilmung mit Starpower

Humorvolles Actionspektakel mit einem Hauptdarsteller, der wie ein Rockstar agiert. Nicole Kidman und Willem Dafoe sind auch mit von der Partie bei diesem spektakulären Tauchgang.



Das Schicksal der Erde hängt an den Meeren. Aber die Ozeane werden als Müllkippe missbraucht, und die Erderwärmung lässt die Meeresspiegel steigen. Diese bedrohlichen Szenarien sind zumindest als Hintergrundmotiv in diese ansprechende Comicverfilmung eingesickert.