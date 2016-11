Arbeiten am UKW-Sender: Standort Langenberg zeitweise abgeschalt

Am Standort Langenberg wird ein neuer UKW-Sender in Betrieb genommen. Das führt in der kommenden Nacht zu einer kurzzeitigen Abschaltung einiger Kanäle.



In der kommenden Nacht vom 17. auf den 18. November wird es um ca. 3.00 Uhr zu einer kurzzeitigen Abschaltung einiger Kanäle am Senderstandort Langenberg kommen. Der Grund hierfür ist die Inbetriebnahme eines neuen UKW-Senders.



Betroffen von der Abschaltung, die voraussichtlich rund zwei Minuten andauern wird, sind die Kanäle und Programme 1Live (106,7 MHz), WDR 2 (99,2 MHz), WDR3 (95,1 MHz), WDR4 (101,3 MHz), WDR5 (88,8 MHz), Funkhaus Europa (103,3 MHz) und DKultur (96,5 MHz) und darüber hinaus die Standorte Bärbelkreuz mit WDR3 (96,3 MHz), Monschau mit WDR3 (98,2 MHz), Bonn mit DKultur (98,9 MHz), Kleve mit WDR 5 (99,7 MHz) und Münster mit WDR3 (89,7 MHz).