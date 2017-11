Arbeitet Nintendo an einem neuen Super-Mario-Film?

Der wohl bekannteste Klempner der Welt könnte bald einen eigenen Animationsfilm bekommen. Seit dem Actionfilm-Flop von 1993 ist es auf der Kinoleinwand still um Super Mario geworden.



Das Videospielfranchise "Super Mario" erlebt gerade erst wieder dank des neusten Teils "Odyssey" auf der Nintendo Switch wieder eine Renaissance, obwohl es eigentlich nie ganz aus den Köpfen verschwunden ist. Vielleicht um eine noch breitere Masse zu erreichen, plant Nintendo aktuellen Gerüchten zufolge einen animierten Kinofilm.