Arianespace könnte 2018 so viele Raketen starten wie noch nie

Der europäische Raketenbetreiber Arianespace will in diesem Jahr so viele Trägerraketen ins All schicken wie noch nie.



Wie Unternehmenschef Stéphane Israël am Dienstag in Paris erklärte, seien bis zu 14 Starts geplant. Das wäre ein neuer Rekord - bislang liegt die Bestmarke von Arianespace bei 12 Starts in einem Jahr. Im vergangenen Jahr brachte das Unternehmen mit 11 Raketen der Modelle Ariane 5, Vega und Sojus insgesamt 20 Satelliten in den Orbit.