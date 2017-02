"Armans Geheimnis": ARD setzt Serie zu Ostern fort

Die Jugendserie "Armans Geheimnis" wird eine zweite Staffel erhalten. Die ARD wird die neuen Folgen komplett am Osterwochenende ausstrahlen.



Zu Ostern 2017 kehrt "Armans Geheimnis" ins TV zurück. Die zweite Staffel der ARD-/WDR-Serie umfasst 13 Episoden, für die unter anderem Sinje Irslinger (Charlie), François Goeske (Arman), Gil Ofarim (Mick), Luise Befort (Patrizia) und Joyce Ilg (Orakel) vor der Kamera standen.