"Art in the City": Urbane Kunst auf Sky Arts HD

Sky Arts widmet sich mit einem Themenmonat ab Mitte April dem Thema Urban Art. Mit der neuen Sendung "Art in the City" und zahlreichen weiteren Formaten nimmt sich der Sender den unterschiedlichsten Künstlern und Kunstwerken in der städtischen Umgebung an.



Urban Art ist ein Thema, an dem sich die Gemüter scheiden. Sie ist für jeden öffentlich sichtbar, nimmt Einfluss auf die Gesellschaft und wiederum auf das Kunsthandwerk im traditionellen Sinn. Sky Arts HD lässt dem Thema deshalb die Aufmerksamkeit zukommen, die es verdient und widmet sich ab Mitte April in einem Themenmonat der Kunst in der Stadt.