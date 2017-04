Arte Concert zeigt Metal-Festival im Straßbourger Opernhaus

Zusammen mit der Stadt Straßbourg und der Opéra National du Rhin hat die junge Kulturorganisation ALCA Culture das Projekt "Metal Oper'art" ins Leben gerufen, um Kunst und Kultur aller Art mehr Menschen zugänglich zu machen.



In der Opéra National du Rhin werden bald eher ungewohnte Klänge schallen. Statt Violine und Arien gibt es bei der "Metal Oper'Art" E-Gitarre und Geschrei und Arte wird die Veranstaltung am Samtag online live übertragen. Das Metal-Festival in der ersten Generation von der Stadt Straßbourg, dem Opernhaus und der Organisation ALCA Culture möchte verdeutlichen, dass Metal und Klassik vielleicht gar nicht so weit auseinander sind, wie man zuerst denken mag.

Mit von der Partie sind unter anderem Laniakea mit Death-Metal und Post-Rock, Grorr ist mehr etwas für Experimentalisten und mit Empyrium ist auch eine deutsche Band sogar als Headliner vertreten.



Am Samstag kann das Festival auf concert.arte.tv von 18.00 bis 24.00 Uhr live verfolgt werden, alle Videos der Konzerte werden auch noch für einige Monate danach abrufbar sein.