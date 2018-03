Arte-Doku zeichnet Putins Propaganda-Attacken auf Europa nach

In Russland steuert Kremlchef Wladimir Putin seine Wiederwahl an. Ein Film auf Arte erinnert ihn daran, wie er versucht hat, die Wahl in Frankreich zu beeinflussen.



Russlands Präsident Wladimir Putin musste sich bei seinem Frankreich-Besuch 2017 harte Worte anhören. Der junge französische Staatschef Emmanuel Macron, erst wenige Wochen im Amt, warf dem Gast vor, dessen Staatsmedien RT (Russia Today) und Sputnik verbreiteten "Lügenpropaganda". Sie seien "Einfluss- und Propagandaorgane". Der Kremlchef konterte: "Legen sie Beweise vor!"