Arte-Dokumentation geht dem Aufstieg von Amazon nach

Amazon ist der größte Online-Händler der Welt und ein führender Player im jungen Cloud-Geschäft. Eine Dokumentation bei Arte will das Phänomen durchleuchten - und hinterlässt das Gefühl einer diffusen Gefahr.

Die Macht von Amazon ist das Thema einer neuen Arte-Dokumentation. Sie setzt sich das Ziel, neben der Entstehungsgeschichte des weltgrößten Online-Händlers auch die wirtschaftlichen und sozialen Folgen zu erklären. Der Film verliert sich allerdings über weite Abschnitte zwischen vielen Schauplätzen und langen Expertenkommentaren. Zu sehen ist "Der unaufhaltsame Aufstieg von Amazon" am Dienstag (11. Dezember) um 20.15 Uhr.