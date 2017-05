Arte: TV-Debatte zur französischen Stichwahl

Die Stichwahl in Frankreich bewegt nicht nur die Franzosen. Arte macht deshalb die gesamte TV-Debatte vor der Stichwahl auch für deutsche Zuschauer verfügbar.



Wie die Wahl in Frankreich ausgeht, wird sich am kommenden Sonntag zeigen. Dann entscheiden sich die Franzosen zwischen Emmanuel Macron und Marine Le Pen. Vor der Stichwahl um das französische Präsidentenamt findet bereits am Mittwoch eine TV-Debatte statt, in der die Kandidaten ein weiteres Mal ihre Standpunkte erläutern wollen. Arte überträgt die mehrstündige TV-Debatte ab 21.00 Uhr live auf www.info.arte.tv/de und stellt diese in voller Länge inklusive Simultanverdolmetschung auch dem deutschen Publikum zur Verfügung.