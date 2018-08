Arte TV: Letzte Chance für "The Cleaners"

Ein Dokumentarfilm beschäftigt sich mit den Menschen, die das Internet von Gewalt und Terror-Propaganda befreien sollen. Wer "The Cleaners" noch nicht gesehen hat, sollte sich beeilen.



Sie sind die Putzkolonnen des Internets. Bei Arte TV können Zuschauer sehen, wie Menschen rund um die Uhr versuchen, Gewalt, Nacktheit, Beleidigungen, Terror-Propaganda und verstörende Inhalte aus Online-Plattformen zu räumen. Noch bis zum 3. September ist "The Cleaners" in der Arte-Mediathek zu sehen.