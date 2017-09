Arte: Vietnam-Doku auf Erfolgskurs

Der TV-Sender Arte zieht nach der Ausstrahlung der Dokumentation "Vietnam" eine positive Bilanz: Knapp 700.000 Zuschauer versammelten sich pro Folge des Neunteilers vor der Mattscheibe.



In diesem Jahr jährt sich das Ende des Vietnamkriegs zum 42. Mal. Die neunteilige Dokumentarfilm-Serie von Ken Burns und Lynn Novick lief vom 19. bis zum 21. September bei Arte. Sie erzählt die Geschichte des Vietnamkriegs. Das kam offensichtlich gut bei den Zuschauern an: Insgesamt erreichten die neun Folgen einen durchschnittlichen Marktanteil von 2,62 Prozent.