Arte & ZDF: Gemeinsames VR-Projekt "Geschichten aus Jerusalem"

Der Nahostkonflikt aus einer ganz neuen Perspektive: Arte und das ZDF starten in Zusammenarbeit mit dem Jüdischen Museum Berlin ein VR-Projekt mit "Geschichten aus Jerusalem".



In vier fiktionalen Kurzfilmen mit einer Länge von jeweils sechs bis acht Minuten können die Zuschauer bei dem Virtual-Reality-Projekt immer wieder die Seiten zwischen Palästina und Jerusalem wechseln. Unter dem Motto "Glaube - Liebe - Hoffnung - Angst" kann man nun mithilfe der VR-Apps von ZDF und Arte die Stadt Jerusalem auf intensive, dreidimensionale Weise kennenlernen.