Arte auf digitaler Mission

Arte und seine Partnersender ziehen eine positive Bilanz über die Zusammenarbeit. Arte sieht sich als Initiator für multikulturellen Austausch.



Am 21. und 22. März haben die Mitgliederversammlung und der Programmbeirat von Arte getagt. In Straßburg mit dabei waren Vertreter der europäischen Partnersender. In einer Pressemitteilung gibt Arte die Ergebnisse des Aufeinandertreffens bekannt.