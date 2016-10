Arte bringt VR-App zu Doku-Film

Um Blindheit für seine Zuschauer erfahrbar zu machen, hat Arte eine neue VR-App zu einem seiner Dokumentarfilme veröffentlicht.



Mit der App "Notes on Blindness VR" hat Arte eine Virtual-Reality-App veröffentlicht, um dem Zuschauer die Welt von blinden Menschen interaktiv näher zu bringen. Begleitend zur Dokumentation "Im Dunkeln sehen - Notizen eines Blinden" steht die App für Samsung Gear VR bereit. Auch für iOS und Android steht eine 360°- und Cardboardfassung zur Verfügung.