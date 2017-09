Arte feiert 20 Jahre "Tracks"

Das Popkultur-Magazin erzählt nun schon seit 1997 Geschichten aus den subversiven Szenen von Musik und Kunst. Im Rahmen der Jubiläumsausgaben wird zurück in die Historie der Sendung, aber auch in seine potenzielle Zukunft geblickt.



Zwei Jahrzehnte voller Fundstücke und Entdeckungen aus Rock, Pop, Kunst, Netz- und Subkultur: Im September feiert Arte das 20-jährige Jubiläum des Popkulturmagazins "Tracks" mit drei Sondersendungen.



Zudem überträgt der Kultursender anlässlich des runden Geburtstags des Magazins das Abschlusskonzert des Reeperbahn Festivals aus der Elbphilharmonie mit Owen Pallett live auf Arte Concert.