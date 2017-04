Arte feiert 25. Geburtstag mit hochwertigen Neuproduktionen

Arte feiert am 20. Mai seinen 25. Geburtstag. Von Ende Mai bis Anfang Juni bestückt der Kultursender deshalb sein Programm mit hochwertigen Neuproduktionen und emblematischen Sendungen.



Vom 27. Mai bis 2. Juni feiert Arte seinen 25. Geburtstag ganz nach dem Motto: "Typisch ARTE". Dazu bestückt der Sender sein TV-Programm mit spannenden Dokumentationen, Kultursendungen und legendären Filmen. Auch die Miniserie "Manon, 20 Jahre" hat es ins Jubiläumsprogramm geschafft. Ebenfalls in dieser Woche haben es die thematischen Nächte ins Programm geschafft. Am Samstag ist die Wissenschaft dran, am Sonntag klassische Musik, am Mittwoch Kurzfilme und die Nacht des Freitags widmet sich ganz der Popkultur.