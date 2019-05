Arte feiert den "Summer of Freedom"

Unter dem Motto "Summer of Freedom" widmet sich Arte besonderen Aspekten der Popkultur in Form von Dokus, Konzerten und Filmen.



Vom 5. Juli bis zum 25. August steht Arte ganz im Zeichen des Themenschwerpunkts "Summer of Freedom". Darin nimmt der Kultursender seine Zuschauer mit in die Selbstverwirklichungs-Welten der Popkultur.