Arte kooperiert mit irischer RTÉ

Der französische Kultursender Arte geht eine neue Partnerschaft außerhalb Frankreichs ein. Dafür unterzeichneten Arte und der irische öffentlich-rechtliche Sender RTÉ einen Assoziierungsvertrag.



Einen Assoziierungsvertrag haben Arte und der irische öffentlich-rechtliche Sender RTÉ unterschrieben. Die Unterschrift wurde jeweils von Anne Durupty, Vizepräsidentin von Arte GEIE und Generaldirektorin von Arte France, und Dee Forbes, Intendantin von Raidió Teilifís Éireann (RTÉ) vorgenommen, die sich am Donnerstag in Dublin einig wurden. Die beiden Sender wollen mit dem Vertrag ihre Zusammenarbeit weiter ausbauen.