Arte modernisiert Sendedesign

Seiner Rolle als "Kulturmagnet" will Arte mit einem angepassten Sendedesign gerecht werden. Das neu ausgerichtete Logo soll dabei nur Auftakt für weitere Veränderungen sein, die bis Ende des Jahres abgeschlossen sein sollen.



Bereits seit einem Vierteljahrhundert stellt Arte mit seinem Fokus auf Kunst und Kultur eine Ausnahme im hektischen TV-Allerlei dar. Dabei sieht sich der deutsch-französische Sender selbst als europäischen "Kulturmagneten", der sein Selbstverständnis künftig sowohl auf dem Bildschirm als auch online durch ein neues Sendedesign darstellen will.