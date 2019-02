Arte richtet Programm auf Europawahl aus

Internationale und europäische Produktionen sind das Kernangebot des Fernsehsenders Arte. Im Jahr der Europawahl rückt der Sender den Kontinent noch intensiver in den Fokus. Und will damit vor allem jüngeres Publikum erreichen.



Ob Reportagen, Analysen, Dokumentationen Nachrichtenmagazine oder Online-Beiträge - das Fernseh- und Internetangebot des Senders Arte steht in den kommenden Monaten ganz im Zeichen der Europawahl. Herzstück des Schwerpunkts über Europa soll das Dokumentarfilm-Großprojekt "24h Europe – The Next Generation" sein, wie Programmdirektor Bernd Mütter am Montag bei der Vorstellung der Arte-Höhepunkte für das Programmjahr 2018/2019 in Hamburg sagte.



Für die Echtzeit-Dokumentation wurden 60 junge Europäer aus 26 Nationen einen Tag lang begleitet. Dabei soll vor allem jüngeren Zuschauern das "Europa der Menschen" gezeigt werden. Europa sei keine Blase irgendwo in Brüssel - "Europa betrifft das Leben von zig Millionen Europäern ganz unmittelbar", sagte Mütter. Ergänzt wird das Angebot rund um die Europawahl (23. bis 26. Mai 2019) unter anderem durch das digitale Projekt "Europa 2019", das 100 Tage vor der Wahl im Internet Informationen liefern will.