Arte startet Webserie über die digitale Revolution

Mit einer Webserie will Arte Einblicke in das Leben mit künstliche Intelligenzen geben und ein wissenschaftliches Experiment wagen.



Was ist künstliche Intelligenz und was von digitalen Liebhabern zu erwarten? Auf Fragen wie diese gibt die neue Webserie "Homo Digitalis" Antworten. In sieben Teilen, die im Schnitt etwa neun Minuten lang sind, wollen Nils Otte und Christiane Miethge klären, welche Folgen die digitale Revolution für unterschiedliche Bereiche des menschlichen Lebens hat, wie Arte am Mittwoch mitteilte. Die einzelnen Beiträge sind unter arte.tv/homodigitalis abrufbar.