Arte überträgt glanzvollen Auftakt der Frankfurter Buchmesse

Vom 11. bis zum 15. Oktober findet in die Frankfurt die Buchmesse statt. In diesem Jahr ist Frankreich Ehrengast. Den Auftakt bildet das Eröffnungskonzert in der Alten Oper Frankfurt am Dienstag, den 10. Oktober, um 20 Uhr.



Das Konzert wird am 10. Oktober um 20 Uhr live auf Arte Concert gestreamt. Am Sonntag, den 15. Oktober, können die Fernsehzuschauer eine gekürzte Fassung auf Arte ab 18.25 Uhr ansehen. Meldungen zu diesem Thema

Die Buchmesse steht in diesem Jahr unter dem Motto "Frankfurt auf Französisch". Aus diesem Grund wird auch ein französisches Orchester den Auftakt bestreiten. Das Doppelkonzert für Violine, Violoncello und Orchester a-Moll op. 102 von Johannes Brahms wird vom Orchestre Philharmonique de Strasbourg gespielt, welches unter der musikalischen Leitung von Marko Letonja steht. Als Solisten spielen Musikerpersönlichkeiten Veronika Eberle (Deutschland) und Gautier Capuçon (Frankreich).



Neben Hector Berliozs Symphonie fantastique op. 14 steht auch Maurice Ravels Suite Ma mère l'oye auf dem Programm. Dabei wird Ravels Suite besonders in Szene gesetzt. Der französische Zeichner Grégoire Pont wird live und synchron Illustrationen erstellen, die animiert und dann auf eine Leinwand projiziert werden.

