Arte zeigt Einblicke in Brexit-Verhandlungen

Gerade haben die Länder der Europäischen Union (EU) beschlossen, dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland einen weiteren Aufschub für den Austritt zu gewähren.



Vor knapp drei Jahren votierten die Einwohner Großbritanniens mit knapper Mehrheit für einen Austritt aus der EU. Das erste Austrittsdatum ist nun aber schon verstrichen.