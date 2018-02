Arte zeigt das Dokudrama "Leningrad Symphonie"

Fast 900 Tage lang belagerte die Wehrmacht Leningrad während des Zweiten Weltkriegs. Arte widmet dem Thema ein Dokudrama.



Die Belagerung Leningrads durch die deutsche Wehrmacht ist eines der grausamsten Kapitel des Zweiten Weltkriegs. Rund eine Millionen Zivilisten kostet die Blockade das Leben. Fast 900 Tage, von Herbst 1941 bis Januar 1944, erleidet die Bevölkerung der russischen Stadt ein schwer fassbares Martyrium. Zumindest etwas Trost spendet den leidenden Menschen in dieser Zeit das Radio und die Musik von Karl Eliasberg und seines Rundfunkorchesters. Als der sowjetische Dirigent die siebte Symphonie des Komponisten Dimitri Schostakowitsch zum ersten Mal aufführen soll, wird das Konzert zu einem kurzen Triumph der Kultur über die Barbarei. Das Dokudrama "Leningrad Symphonie – Eine Stadt kämpft um ihr Leben" auf Arte erzählt davon.