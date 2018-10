Arthurs Gesetz: TV-Premiere auf TNT-Comedy

Die morbide Miniserie mit Tatort-Star Jan Josef Liefers ist im Dezember auf TNT-Comedy zu sehen.



Die sechs jeweils einstündigen Episoden der Miniserie werden am 18., 19. und 20. Dezember diesen Jahres in Doppelfolgen ausgestrahlt. Die mit Jan-Josef Liefers (Tatort), Martina Gedeck (Das Leben der Anderen) und Nora Tschirner (Keinohrhasen) prominent besetzte Serie nimmt dabei den Sendeplatz um 20.15 Uhr ein. Zusätzlich wiederholt werden alle Folgen am Stück am 23. und 31.12., jeweils ab 15 Uhr.