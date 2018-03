"Arthurs Gesetz" mit Jan Josef Liefers zuerst bei EntertainTV

Telekom sichert sich für EntertainTV die Erstsenderechte der TNT Comedy-Produktion "Arthurs Gesetz". Schon im Sommer geht es los.



Bereits am 31.08.2018 feiert "Arthurs Gesetz" Weltpremiere, und zwar nicht beim produzierenden Sender TNT Comedy, sondern bei EntertainTV. Die Deutsche Telekom hat sich nämlich die Rechte an der Serie mit Jan Josef Liefers gesichert. Neben dem bekannten Tatortstar sind Martina Gedeck und Nora Tschirner in weiteren tragenden Rollen zu sehen. Komplettiert wird das Ensemble durch Ronald Kukulies, Cristina do Rego und Robert Gallinowski. Die Regie verantwortet Christian Zübert. Die Bücher stammen aus der Feder von Headautor Benjamin Gutsche. Beim Sender TNT Comedy wird "Arthurs Gesetz" erst ab Mitte Dezember zu sehen sein.

Und darum geht’s: