"Artists in Love": Sky Arts zeigt die Musen der Künstler

Sky Arts widmet sich in einer neuen Eigenproduktion nicht nur den Künstlern, sondern auch ihren Musen: "Artists in Love". Die zehnteilige Reihe stellt diesen nicht ganz unbedeutenden Aspekt der Kunst in den Mittelpunkt.



Die meisten großen Künstler haben eine Muse, die sie inspiriert und ihren Werken einen ganz eigenen Stil verleiht. In der neuen paneuropäischen Eigenproduktion "Artists in Love" geht Sky Arts in zehn Teilen auf die Beziehung und Inspiration bekannter Künstler durch ihre Musen ein. Durch die Sendung führt Golden-Globe-Gewinnerin Samantha Morton.