"Ash vs. Evil Dead": RTL Crime gibt Starttermin bekannt

Mit "Ash vs. Evil Dead" sicherte sich RTL Crime die Fortsetzung von "Tanz der Teufel" in Serienform. Nun gab der Sender auch den Start für die Detschlandpremiere des Horrorspaßes bekannt.



Mitte April ist es endlich soweit. Die "Tanz der Teufel"-Reihe geht auch hierzulande in Serie. "Ash vs. Evil Dead" feiert seinen Auftakt bei RTL Crime am Mittwoch, den 19. April, um 20.15 Uhr als Deutschlandpremiere. Mit von der Partie sind Bruce Campbell ("Tanz der Teufel"), Ray Santiago ("In Time - deine Zeit läuft ab"), Dana Delorenzo ("Harold & Kumar - Alle Jahre wieder"), Jill Marie Jones ("Sleepy Hollow") und Lucy Lawless ("Xena").