"Assassin's Creed": Erster Clip erklärt den Animus

Nach spektakulären Trailern und Behind-the-Scenes-Videos erschien nun ein erster Clip zu "Assassin's Creed", in dem Michael Fassbender als Cal auf unangenehme Weise erfährt, was es mit dem Animus auf sich hat.



Gamer sind natürlich schon längst damit vertraut, was genau der Animus aus der Videospielreihe "Assassin's Creed" ist. Wenngleich das Konzept im kommenden Kinofilm von den Games ein wenig abweicht, ist die Funktionsweise dieselbe. Die mit dem Animus verbundene Person wird mit einem Vorfahr verbunden und kann die Gedanken und Gefühle dieser Person wahrnehmen.