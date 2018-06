Astra: Neuer TV-Sender – es darf geschnippelt werden

GeniusPlus TV ist vielen TV-Shopping-Fans bereits ein Begriff. Nun startet die Genius GmbH einen neuen Sender auf Astra, bei dem dreht sich alles um die berühmteste "Schnippel-Hilfe" aus dem Sortiment des Unternehmens.



Wer kennt ihn nicht: den Nicer Dicer? Dieses Küchengerät ist der Star im Programm vom Genius-Onlineshop und ein Evergreen bei Dauerwerbesendungen im TV. Egal ob eine Möhre in Stifte, Scheiben, Spiralen oder was auch immer gebracht werden soll, der Nicer Dicer kann das. Rund um das Gerät gibt es inzwischen eine Unzahl an Erweiterungssets, Rezepte und kreative Dekoideen für die nächste Mahlzeit sind in Massen im Umlauf.