Astra: Wartungen sorgen für Programmunterbrechungen in Bayern

Aufgrund von Tests und Wartungsarbeiten an mehreren Satelliten von Astra kommt es in einigen Regionen Bayerns zu geplanten Programmunterbrechungen.



Am 8., 14. und 15. Februar wird Astra Tests zur Leistungsfähigkeit seiner Satelitten durchführen. Bis zu 30 Minuten kann dann das Programm unterbrochen sein. Die Tests werden alle in der Nacht, an verschiedenen Tagen und auf verschiedenen Transpondern durchgeführt. So soll verhindert werden, dass zu viele Zuschauer von der Unterbrechung betroffen sind.