Astra begrüßt Handarbeits-Freunde mit neuem Shoppingkanal

Auf Astra 28,2° Ost finden Teleshopping-Fans einen neuen Free-TV-Sender. Der hat sich auf alles rund um das Thema Handarbeit spezialisiert.



In Zeiten, in denen man quasi alles kaufen kann – zumindest mit einem dicken Portmonee – da ist Handarbeit wieder voll im Trend. Sie fördert Kreativität, sie macht Spaß und ist außerdem sehr befriedigend, da man am Ende etwas Reales in den Händen hält und nicht nur eine Datei auf einem Computer abspeichert.