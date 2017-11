Astrid Plenk wird Programmgeschäftsführerin beim KiKA

Neue Programmgeschäftsführerin beim Kinderkanal von ARD und ZDF (KiKA) wird Astrid Plenk. Die ARD-Intendanten haben bei ihrer Sitzung in Leipzig einen entsprechenden Vorschlag des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) bestätigt.



Der MDR ist beim Kinderkanal in Erfurt federführend. Der Kooperations-Partner ZDF hatte bereits zugestimmt. Plenk tritt zum 1. Januar die Nachfolge von Michael Stumpf an, der als Leiter der Hauptredaktion Kinder und Jugend zum ZDF wechselt (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).