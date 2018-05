Astronaut Alexander Gerst zeigt sein Raumschiff

Der Countdown läuft für Alexander Gerst. Der nächste deutsche Astronaut und erster Kommandant der ISS hebt nächste Woche ab. Zuvor lässt er den WDR und das ZDF noch einen Blick in sein Raumschiff werfen.



Im Rahmen der "Sendung mit der Maus" öffnet Alexander Gerst die Luke zu seinem Raumschiff. Gerst startet am 6. Juni als sechster deutscher Astronaut zur internationalen Raumstation ISS und wird dort als erster Landsmann den Status eines Kommandanten einnehmen.