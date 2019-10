Astronaut Matthias Maurer nächster Deutscher auf ISS

Der Astronaut Matthias Maurer (49) wird der nächste Deutsche auf der Internationalen Raumstation ISS.



"Das ist mit Sicherheit so", sagte Jan Wörner, Generaldirektor der europäischen Raumfahrtagentur Esa, am Dienstag beim Deutschen Luft- und Raumfahrtkongress in Darmstadt der Deutschen Presse-Agentur. "Was wir nicht wissen ist, wann er genau fliegt." Zunächst hatte die Zeitung "Rheinpfalz" darüber berichtet. Für Maurer wäre es die erste Mission.