Atemio stellt erstes DAB-Plus-Radio vor

Der bisher auf Receiver spezialisierte Hersteller Atemio überrascht mit seiner neusten Veröffentlichung. Zum ersten Mal wird es ein DAB-Plus-Radio inklusive CD-Player geben.



Etwas Abwechslung in sein Produktportfolio bringt Atemio. Der Receiver-Hersteller springt auf den Digitalradio-Zug auf und präsentiert sein erstes DAB-Plus-Radio Atemio PTEC Pilatus inklusive CD-Player.