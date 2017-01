Auch 2017 kein großes Update für die Apple Watch?

Viel hat sich bei der Apple Watch nicht verändert seit dem Prototyp, der im September 2014 vorgestellt wurde. Eine chinesische Wirtschaftszeitung berichtet nun, dass auch 2017 das große Update ausfällt.



Für die Apple Watch läuft es bisher eher durchwachsen. Laut Marktforschungsunternehmen IDC sind die Absätze der Smartwatch im dritten Quartal 2016 um über 70 Prozent eingebrochen. Den Schätzungen zufolge gingen die Verkaufszahlen von 12 Millionen auf nur noch 7,5 Millionen Einheiten zurück.