Auch 2018 "Finaltag der Amateure" im Ersten

DFB und ARD haben sich auf eine dritte Auflage des "Finaltags der Amateure" verständigt. Ende Mai wird es somit wieder einen ganzen Nachmittag lang Konferenzschaltungen der Finals der Landespokale geben.



Am 21. Mai, dem Pfingstmontag, und somit zwei Tage nach dem DFB-Pokalfinale in Berlin, überträgt die ARD zum mittlerweile dritten Mal den "Finaltag der Amateure". In mehreren aufeinanderfolgenden Konferenzschaltungen werden dabei die Finalbegegnungen der Pokalwettbewerbe der Landesverbände von mittags bis abends live übertragen.