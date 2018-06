Auch 3. Fußball-Liga bekommt künftig ein Montagspiel

Was sich über Jahre lang in der 2. Liga bewährt hat, in der Bundesliga jedoch auf wenig Gegenliebe stößt, steht ab Ende Juli auch in der 3. Fußball-Liga an.



Wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" (Freitag-Ausgabe) berichtet, wird künftig an allen Spieltagen außerhalb einer Englischen Woche auch in der 3. Liga eine Partie am Montag um 19 Uhr angepfiffen. Die Telekom hält von der neuen Saison an für vier Jahre die TV-Rechte an der dritthöchsten Profispielklasse nach Bundesliga und 2. Liga. In der abgelaufenen Spielzeit hatte die Telekom mit einer Sublizenz von der SportA alle 380 Spiele live übertragen.